POL-PDPS: Diebstahl eines E-Bikes

Hornbach (Krs. Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 17.05.2021, 13:00 Uhr - 14:30 Uhr Ort: Hornbach SV: Wieder aufgefunden auf dem Parkplatz eines Discounters im Etzelweg in Zweibrücken wurde am 17.05.2021 gegen 15:00 Uhr ein 3.300 EUR teures E-Bike der Marke Riese & Müller, das maximal zwei Stunden zuvor in Hornbach entwendet wurde. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen jungen Mann, Mitte 20, der wie folgt beschrieben wird: Ca. 170 cm groß, dunkle, kurze Haare, Vollbart, afrikanischer Phänotyp. Der Unbekannte wurde schon öfter in Tatortnähe (Hornbach) gesehen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können. |pizw

