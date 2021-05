Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw kommt im tiefen Bachbett zum Stehen

Lemberg (ots)

Am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, kam ein Ford nach dem Verlassen des Wasgau-Parkplatzes in Fahrtrichtung Ruppertsweiler von der Fahrbahn ab, fuhr ein Verkehrsschild um, rutschte einen Hang hinunter und kam schließlich in einem Bachbett zum Stehen. Ursache war wohl ein fahrtechnischer Fehler. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Feuerwehren Ruppertsweiler und Lemberg hinzugezogen. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug mittels Kran bergen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. pips

