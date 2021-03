Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte nach Sachbeschädigungsserie in Neureut

Karlsruhe (ots)

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es am vergangenen Wochenende in Neureut Kirchfeld. Dabei richtete der oder die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Bislang Unbekannte besprühten zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 11 Uhr im Bereich des Kiefernwegs, der Moldaustraße sowie in der Zehntwaldstraße zwei Fahrzeuge, zwei Hausfassaden sowie eine Informationstafel der Gemeinde Neureut mit bronzefarbener Sprühfarbe. Anschließend verschwanden die Täter bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Neureut ist auf der Suche nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 706600 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell