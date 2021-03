Polizei Paderborn

POL-PB: Betrug mit Paybackpunkten - Duo auf frischer Tat ertappt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagabend (11.03., 17.50 Uhr) informierte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Klöcknerstraße die Polizei darüber, das soeben zwei Täter einen Betrug über das Bonussystem Payback begehen wollten. Angestellte des Marktes waren auf das auffällige Verhalten zweier junger Männer am Payback-Automaten in der Filiale aufmerksam geworden. Als die beiden Tatverdächtigen sich dadurch ganz offensichtlich gestört fühlten, verließen sie die Filiale unverrichteter Dinge.

Da es jedoch Hinweise darauf gab, dass die beiden Täter auch in anderen Filialen dieser Einkaufskette ihre Betrugsmasche fortsetzen wollten, wurden sofort diesbezüglich polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

Tatsächlich trafen die eingesetzten Polizeibeamten die beiden Betrüger auch in einem Markt am Schwabenweg an.

Auf dem Parkplatz dieses Ladens bemerkten beide Beschuldigten die auf sie zugehenden Polizeibeamten und versuchten, fußläufig in Richtung Bayernweg zu flüchten. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung der flüchtigen Tatverdächtigen auf und konnten beide noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Das Duo - zwei 19-Jährige aus Paderborn - wurde daraufhin zur Polizeiwache nach Paderborn zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen gebracht.

Sowohl das Auto als auch die jeweiligen Wohnungen der Männer wurden durchsucht; dabei wurden neben den Mobiltelefonen mehrere Beweismittel sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzen die Beschuldigten rechtswidrig erlangte Nutzerdaten von Payback Kunden, um deren Guthaben in Form von Guthaben-Bons oder Geschenkkarten abzurufen.

Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell