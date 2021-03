Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Autofahrer übersieht Mopedfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Giengen eine 17-Jährige.

Ulm (ots)

Die Jugendliche war gegen 13.45 Uhr mit ihrer Kawasaki in der Planiestraße unterwegs. Dass sie bremste sah ein nachfolgender Autofahrer zu spät. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Audi auf, worauf die 17-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst versorgte die Leichtverletzte an der Unfallstelle. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3.500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

