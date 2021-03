Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl misslingt

Nach wenigen Metern ließ ein Dieb von seinem Vorhaben ab.

Ulm (ots)

Das Motorrad stand vom Mittwoch auf Donnerstag abgedeckt in der Straße am Zundeltor. Ein Unbekannter wollte es wohl stehlen und schob es ein paar Meter weg. An der Elektrik durchtrennte er das Zündkabel. Seine Bemühungen mit dem Motorrad wegzufahren blieben ohne Erfolg. So ließ er das Krad stehen und flüchtete unerkannt.

+++++++ 0568133

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell