Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über Abschleppseil gestolpert

Mit Verletzungen kam am Donnerstag ein Senior in Ulm ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.15 Uhr standen zwei Autos in der Söflinger Straße im Bereich der Magirusstraße mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Ein Auto hatte eine Panne und sollte abgeschleppt werden. Hierzu hatte ein 54-Jähriger bereits das Abschleppseil angebracht und fuhr an. Zwischenzeitlich wollte ein 86-Jähriger die Söflinger Straße überqueren. Den nahm der 54-Jährige nicht wahr und der Senior stürzte über das zwischenzeitlich gespannte Abschleppseil. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

+++++++ 0571364

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell