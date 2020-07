Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Fahrbahn nach Kollision gesperrt

Nachtragsmeldung

Appenweier, A5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag mit mehreren Beteiligten laufen noch immer die Bergungsarbeiten auf der Nordfahrbahn der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer eines Lastwagens gegen 11:10 Uhr zu weit nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen stehenden Mercedes mit Anhänger. Sowohl der Lastwagen, der pannenbedingt haltende Benz, wie auch der am Mercedes angebrachte Anhänger mitsamt dem darauf transportierten Wagen wurden durch die Kollision stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Nachdem der Verkehr bis kurz nach 14 Uhr über die Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Appenweier geleitet werden musste, konnte nun der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. /ma

Ursprungsmeldung: 07.07.2020 - 11:56 Appenweier, A5 - Fahrbahn nach Kollision gesperrt

Appenweier - Aktuell ist die Fahrbahn der A5 in Richtung Norden auf Höhe Appenweier gesperrt. Gegen 11:10 Uhr kam es hier zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und drei weiteren Fahrzeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde eine Person leicht verletzt und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. An der Anschlussstelle Appenweier wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei weist aus aktuellem Anlass darauf hin, die Rettungsgasse freizuhalten. /ma

