POL-ME: Erneute Containerbrände in Heiligenhaus - Heiligenhaus - 2005101

Mettmann (ots)

Am Montagabend (18. Mai 2020) kam es wiederholt zu Containerbränden in Heiligenhaus-Mitte: Unbekannte setzten erst an der Herzogstraße, dann an der Bergische Straße und letztlich an der Grubenstraße je einen Papiercontainer in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:30 Uhr alarmierte eine Zeugin Feuerwehr und Polizei, da ein Papiercontainer auf einem Schulgelände an der Herzogstraße brannte. Die Zeugin gab an, zuvor mehrere Jugendliche, im Alter zwischen 15 und 16 Jahren an der Bergische Straße gesehen zu haben. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Container brannte vollständig aus.

Unmittelbar nach dem Brand an der Herzogstraße konnte ein weiterer Containerbrand an der Bergische Straße / Nonnenbrucher Straße festgestellt werden, welchen die Feuerwehr jedoch bereits in seiner Entstehung eindämmen und so einen größeren Sachschaden verhindern konnte.

Gegen 23 Uhr brannte schließlich ein Papiercontainer an der Grubenstraße vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, bevor er sich ausbreitete.

Bereits gestern berichtete die Polizei über mehrere Containerbrände, welche sich in jüngster Vergangenheit in Heiligenhaus ereigneten: Siehe die Meldung vom 18. Mai 2020, ots-Nummer 2005090 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4599550).

Ob die Brände miteinander in Verbindung stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

