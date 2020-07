Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77 - Kollision mit Einsatzfahrzeug, Zeugen gesucht

Rastatt, L 77 (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem im Einsatz befindlichen Notarztwagens und einer 22 Jahre alten Peugeot-Fahrerin, musste die L 77 am Montagabend zwischen Niederbühl und der Abzweigung nach Förch bis gegen 22:30 Uhr gesperrt werden. Die Autofahrerin wollte hierbei kurz vor 20:30 Uhr zwischen Niederbühl und Kuppenheim nach links abbiegen, während sie gleichzeitig von dem Einsatzfahrzeug überholt wurde. Mutmaßlich hatte die 22-Jährige den Notarztwagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nicht wahrgenommen. Durch den seitlichen Zusammenprall wurden sowohl die Peugeot-Lenkerin, als auch die beiden Rettungskräfte leicht verletzt und kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 85.000 Euro beziffert. Möglicherweise wurde noch ein weiterer, dem Peugeot nachfolgender Verkehrsteilnehmer von dem Einsatzfahrzeug überholt. Der Fahrer/Fahrerin dieses Wagens oder auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 680-460 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

