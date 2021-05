Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Windsberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Castellstraße auf. Im Erdgeschoß wurden sämtlich Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde diverser Schmuck im Gesamtwert von 200 Euro. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell