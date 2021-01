Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgebiet und Ortsteile, Donnerstag, 31.12.20, 17.00 Uhr bis Donnerstag 07.01.21, 07.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Seit dem Neujahrstag ist es im Stadtgebiet von Bad Gandersheim und einigen umliegenden Ortsteilen zu mehreren Farbschmierereien an Brückenbauwerken und anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen gekommen. Der oder die Täter besprühten die Flächen mit unterschiedlichen Farben und Symbolen, die sich nicht ohne weiteres entfernen ließen und somit eine Sachbeschädigung, bzw. gemeinschädliche Sachbeschädigung verursacht haben. Die Sachbeschädigungen an den öffentlichen Einrichtungen wurden zumeist in den Abend- und Nachtstunden verursacht. Seit dem Neujahrstag hat die Polizei Bad Gandersheim bereits mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden im Bereich Bad Gandersheim und Ortsteilen verdächtige Beobachtungen an Brückenbauwerken und anderen frei zugänglichen Bauwerken und Einrichtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell