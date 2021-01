Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug am Telefon- Polizei warnt erneut vor Anrufen von Betrügern

NortheimNortheim (ots)

Uslar, Stiftstraße, Mittwoch, 06.01.21, 12.00 bis 14.30 Uhr

USLAR (köh)- Mittwochmittag kam es im Bereich der Stadt Uslar sowie in Einbeck zu mehreren Anrufen von Betrügern, die sich als angebliche Verwandte ausgaben, um Bargeld zu erlangen.

In einem Fall in Uslar gab sich eine unbekannte Täterin als Tochter der angerufenen Seniorin aus, die dringend Geld für einen Wohnungskauf benötigt. Die 80-Jährige entnahm nach mehreren Telefonaten einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus ihrem Bankschließfach und übergab diesen in der Nähe ihrer Wohnanschrift an einen unbekannten Mann.

In drei weiteren Fällen gaben sich die unbekannten Täter als Enkel/ Neffe aus und baten unter anderem um eine Bargeldsumme in Höhe von 30.000 Euro. Glücklicherweise erkannten die Senioren die Betrugsversuche, sodass es zu keinen finanziellen Schäden kam.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche und spricht folgende Empfehlungen aus:

Bleiben Sie bei Anrufen, in denen es um Geldforderungen oder - bitten von angeblichen Verwandten geht, misstrauisch. Vergewissern Sie sich in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie es tatsächlich mit einem Verwandten oder nahen Bekannten handelt. Lassen sie sich nicht unter Druck setzen, weder zeitlich noch moralisch. Händigen sie fremden Menschen kein Bargeld oder Schmuck aus und hinterlegen Sie dies auch nicht vor der Haustür.

Melden Sie im Zweifel solche Anrufe immer der Polizei, auch über den Polizeinotruf 110!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell