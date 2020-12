Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall auf der Alverskirchener Straße (L 811), Telgte

WarendorfWarendorf (ots)

Am 31.12.20, gegen 13:40 Uhr verunfallte der 32-jährige Fahrer eines VW Polo aus dem Kreis Olpe auf der L 811 zwischen Telgte und Alverskirchen in Höhe der Haltestelle Elpermann. Nach Angaben von Zeugen war das Fahrzeug von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Fahrer, der sich selbst aus dem Fahzeugwrack befreien konnte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde gesperrt. Da an der Unfallstelle auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurde nach Freigabe der Unfallstelle eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet.

