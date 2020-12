Polizei Warendorf

POL-WAF: Kellerbrand in Warendorf

WarendorfWarendorf (ots)

Am 31.12.20, gegen 12:45 Uhr, rückten die Feuerwehr Warendorf und die Polizei zu einem Kellerbrand in der Straße Emsgrund aus. Ein 59-jähriger Hausbewohner hatte einen Brand in seinem Keller gemeldet, der nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Sauna ausgebrochen war und einen Schaden von mindestens 25.000,- Euro verursacht hat. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindert werden, so dass das Haus weiterhin bewohnbar bleibt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

