Polizei Warendorf

POL-WAF: Fahrerin meldete sich - Ergänzung zur Meldung vom 30.12.2020 - 11:21 Sassenberg - Fußgänger angefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Auf Grund unserer Pressemeldung vom 30.12.2020 - 11:21 -POL-WAF: Sassenberg. Fußgänger angefahren- hat sich die Fahrerin bei der Polizeileitstelle gemeldet. Sie hatte am Morgen des 24.12.2020 für den Mann einen Krankenwagen anfordern wollen, aber der Mann habe keine Hilfe haben wollen und sei weggegangen. Der Polizei wurde der Sachverhalt erst am heutigen Morgen bekannt, als der Mann in der Polizeiwache mit einem ärztlichen erschien.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell