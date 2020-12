Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 34-jähriger Sassenberger ist am Dienstag (29.12.2020, 10.40 Uhr) Opfer eines falschen Sparkassenmitarbeiters geworden.

Der Sassenberger bekam den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Sparkasse. Dieser suggerierte ihm, Informationen zu persönlichen Daten zu benötigen. Im Glauben einen echten Bankmitarbeiter am Telefon zu haben, gab der Mann seine Daten preis. Nach dem Telefonat bemerkte er, dass Unbekannte Geld von seinem Konto abgebucht haben. Er informierte die Polizei.

Bitte denken Sie daran: - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch, legen Sie auf, rufen Sie selbstständig bei Ihrer Bank/Behörde an und erfragen Sie den Sachverhalt - Niemals persönliche Daten oder Passwörter an andere weitergeben. Weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt - Bank- oder Behördenmitarbeiter fragen nie nach Passwörtern oder TAN-Nummern, weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt - Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über den Notruf 110 - Sprechen Sie mit Freunden, Verwandten, Nachbarn über diese Thematik - www.polizei-beratung.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell