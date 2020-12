Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Eine Leichtverletzte bei Alleinunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin ereignete sich am Dienstag, den 29.12.2020, um 22.15 Uhr, in Rinkerode. Eine 30-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 54 in Richtung Münster. Auf gerader Strecke kam die 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte verbrachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der schwer beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

