Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zweier Autos in einer Kreuzung

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall Dienstagvormittag (29.12.2020, 10.02 Uhr) sind zwei Menschen in Sassenberg verletzt worden.

Ein 76-jähriger Füchtorfer fuhr in seinem grauen Opel auf der Straße Poggenbrock stadtauswärts. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Sassenberger in seinem schwarzen Passat auf der Straße Poggenbrock Richtung K18. In einer Kreuzung stieß der 76-Jährige in seinem Auto, mit dem Auto des von rechts kommenden 39-Jährigen zusammen. Das Auto des 76-Jährigen blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung und den Sassenberger mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

