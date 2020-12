Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto angefahren und geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Zwischen Montag (28.12.2020) und Dienstag (29.12.2020) hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Auto einer Beckumerin in Beckum beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Die 44-Jährige hatte ihren schwarzen Audi am Montag gegen 13.00 Uhr an der Neubeckumer Straße geparkt. In der Zeit bis Dienstag, 10.00 Uhr ist ein Unbekannter gegen das Auto gefahren und hat die Fahrertür und den Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Teile des beteiligten Fahrzeugs festgestellt werden. Diese gehören zu einem vermutlich silbernen Fahrzeug.

Wer ist der oder die Unfallbeteiligte? Wer kann Angaben zu dem Zusammenstoß machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

