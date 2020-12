Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Heizungs- und Sanitärbetrieb

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstzag, 15.12.2020, teilt der Inhaber eines Heizungs- und Sanitärbetriebes am Hullerser Tor der Polizei Einbeck gegen 07.00 Uhr mit, dass es in der Nacht einen Einbruch in das Firmengebäude gegeben hat. Bislang unbekannte Täter haben im Erdgeschoss des Gebäudes auf bisher unbekannte Art und Weise ein Fenster zum Ausstellungsraum geöffnet und sich so Zugang zum Inneren verschafft. Dort suchten die Täter ein Büro auf und entwendeten aus einem Rollcontainer eine Geldtasche, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Die Firmenräume wurden anschließend über die Eingangstür wieder verlassen. Zeugen, die zu diesem Einbruch Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

