Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201207.1 Kiel: Tatverdächtiger nach Einbruch in Untersuchungshaft

KielKiel (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers und des Kriminaldauerdienstes haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mann in der Wik festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in einen Imbiss eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge informierte gegen 01.10 Uhr die Polizei, nachdem er ein lautes Scheibenklirren bei einem Imbiss in der Holtenauer Straße wahrgenommen habe. Zudem beschrieb er den Mitarbeitern der Einsatzleitstelle eine männliche Person, die für die Tat in Frage kommen könnte. Vor Ort stellten die Beamten eine zerstörte Scheibe und einen durchwühlten Ladenbereich fest. Die eingesetzten Polizisten konnten einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf, in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird jetzt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, bei dem er vermutlich Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und Schlüssel entwendet hat, ermittelt.

Eine Streifenwagenbesatzung führte den Mann, welcher bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist, zunächst dem Polizeigewahrsam zu. Er wurde am Freitag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl. Der 45-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Maike Saggau

