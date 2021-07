Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Golf befuhr am Samstag, 24.07.2021 gegen 12.10 Uhr eine 23 Jahre alte Frau die B 317 in Schönau. Vor der Einmündung zur Kirchenbühlstraße hielt vor ihr eine 40-jährige Subaru-Fahrerin an um abzubiegen. Dies erkannte die 23-Jährige zu spät und fuhr auf den Subaru auf. Dabei verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Subaru 7000 Euro.

