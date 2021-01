Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 36 Leergutkästen und zwei Heizstrahler aus Biergarten entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 14. Januar, im Zeitraum zwischen 7.40 und 17.45 Uhr aus einem Biergarten in Gladbach an der Speicker Straße insgesamt 36 Leergutkästen sowie zwei Deckenheizstrahler entwendet.

Die Diebe hatten vermutlich einen Bauzaun an der Speicker Straße aufgemacht, um sich Zutritt zu dem Biergarten zu verschaffen. Einen der beiden gestohlenen Heizstrahler hatten sie von der Stromzufuhr gerissen, die dabei beschädigt wurde. Im Laufe des Tages war vor Ort ein blauer Transporter beobachtet worden, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

