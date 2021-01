Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit drei Pkw in Hardt: Beifahrerin schwer verletzt, eine Fahrerin und ein Fahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei darin verwickelten Pkw am Donnerstag, 14. Januar, gegen 19.30 Uhr im Stadtteil Hardt-Mitte an der Kreuzung Hardter Landstraße / Vorster Straße ist eine 50-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden, ein 51-jähriger Autofahrer und eine 39-jährige Fahrzeugführerin erlitten leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 54-Jährige Pkw-Fahrerin , die sich auf der Hardter Landstraße aus Richtung Winkelner Straße der Kreuzung genähert hatte, nach links auf die Vorster Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen, den die 39-Jährige gesteuert hatte. Diese Frau wollte, aus Richtung Hardter Straße kommend, die Kreuzung in Richtung Winkelner Straße passieren. Ihr Wagen wurde dann gegen den Pkw des 51-jährigen Fahrers geschleudert, der auf der Hardter Landstraße, aus Richtung Winkelnder Straße kommend, unterwegs war und die Kreuzung in Richtung Hardter Straße passieren wollte. In seinem Wagen saß die 50-Jährige Beifahrerin.

Während die 50-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, konnten der 51-Jährige und die 39-Jährige nach ambulanter Behandlung in Krankenhäusern entlassen werden. Die 54-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

