Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ein Tageswohnungseinbruch und zwei Einbruchversuche

Mönchengladbach (ots)

Tatort eines Tageswohnungseinbruchs war am Mittwoch, 13. Januar, ein Mehrfamilienhaus in Hardterbroich-Pesch an der Johannesstraße.

Die unbekannten Täter hatten zwischen 16 und 18.20 Uhr erst die Hauseingangstür und dann die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Nach Geschädigten-Angaben gehörten ein Mobiltelefon sowie Schmuckstücke zur Beute der Einbrecher.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290.

Diese Bitte um Zeugenhinweise gilt auch für zwei Einbruchversuche, die am Dienstag, 12. Januar, bemerkt worden sind. Betroffen waren ein Einfamilienhaus in Bettrath-Hoven an der Von-Groote-Straße, wo Hebelspuren an der Terrassentür zu entdecken waren, sowie eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Odenkirchen-West an der Schroffstraße, wo Spuren am Rahmen einer Wohnungstür festzustellen waren. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell