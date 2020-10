HDP-RP: Terminhinweis für die Medien Steingaß informiert sich über E-Learning an Polizeihochschule

Hochschule der Polizei

Büchenbeuren (ots)

Staatssekretärin Nicole Steingaß informiert sich über die vielfältigen E-Learning-Möglichkeiten an der Hochschule der Polizei (HdP). Die HdP verfügt über alle Stufen des E-Learning, von der bloßen Anreicherung der Präsenzlehre bis hin zur vollständigen Online-Lehre mit Lernvideos und webbasierten Trainings. In interaktiven Online-Vorlesungen können die Dozentinnen und Dozenten mit ihren Studierenden in den direkten Austausch treten. Auch lebensechte Szenarien mittels Virtual Reality sind möglich. Der Termin findet statt am

Freitag, 16. Oktober 2020, um 11:00 Uhr, Hochschule der Polizei (Campus Hahn), Hörsaalgebäude 37, Hörsaal 1.5, 55483 Büchenbeuren.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 15.10.20, 14 Uhr, unter HdP.Presse@polizei.rlp.de. Um Beachtung der Abstandsregeln und um das Tragen einer Alltagsmaske wird gebeten.

