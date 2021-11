Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Beim Abbiegen in Graben gefahren

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Samstag eine 22 Jahre alte Bocholterin in Gescher zugezogen. Die Autofahrerin wollte von der Landesstraße 608 in einen Wirtschaftsweg abbiegen, verfehlte aber die Einfahrt: Die Fahrt endete in einem Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

