FW Bremerhaven: Auto fährt ins Hafenbecken

Bremerhaven (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde am 04.02.2021 gegen 3 Uhr gemeldet, dass ein PKW ins Hafenbecken gefahren ist. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und sich an Land retten. Die Feuerwehrrettungstaucher haben mit Hilfe des Feuerwehrkrans den PKW geborgen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, dazu kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. An dem Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt.

