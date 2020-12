POL-ROW: ++ 52-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Autofahrer unter Kokaineinfluss ++ Junge Autofahrerin unter Drogenverdacht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

52-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Badenstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 133 ist am Dienstagabend ein 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW in Richtung Badenstedt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Autofahrer unter Kokaineinfluss

Tiste/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 einen 35-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Bremen unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal erkannten sie, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien. Ein Urintest belegt, dass der 35-Jährige zuvor Kokain zu sich genommen haben dürfte. Das räumte er später auch ein. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Junge Autofahrerin unter Drogenverdacht

Bülstedt. Wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss hat eine 24-jährige Autofahrerin am Dienstnachmittag eine Blutprobe abgeben müssen. Die junge Frau war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 132 zwischen Hemel und Steinfeld unterwegs, als sie den Beamten auffiel. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten sie bei der Frau leichte Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte Rückstände von THC, dem Rauschmittel von Cannabis, in ihrem Körper an. Die Frau räumte später ein, am zurückliegenden Wochenende einen Joint geraucht zu haben.

