Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremsmanöver eines Lastwagens führt zum Unfall ++ 81-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ Nach Schlenker am Kreisel - Polizei erkennt Trunkenheitsfahrt ++

RotenburgRotenburg (ots)

Bremsmanöver eines Lastwagens führt zum Unfall

Vierden. Nach einem ungeplanten Bremsmanöver hat sich am Montagvormittag auf der Landesstraße 130 zwischen Lengenbostel und Ramshausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer geriet gegen 11 Uhr mit seinem Lastwagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan eines 63-jährigen Autofahrers. Der Mann im Nissan zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp zehntausend Euro.

81-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Ausfahrt eines Discounters an der Großen Straße ist am Montagvormittag eine 81-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin hatte den Parkplatz gegen 11.30 Uhr verlassen und auf die Große Straße fahren wollen. Dabei übersah sie vermutlich die auf dem Gehweg fahrende Seniorin. Das Auto erfasste das Fahrrad und die Seniorin kam zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Auto rutscht aus der Kurve

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 131 ist am Montagmorgen ein 41-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet. Wegen des Gegenverkehrs lenkte er zurück, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den rechten Grünstreifen. Dort fuhr er mit seinem Skoda über mehrere Leitpfähle und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden an seinem Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Nach Schlenker am Kreisel - Polizei erkennt Trunkenheitsfahrt

Gnarrenburg. Nach einer Trunkenheitsfahrt hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Montagabend einen 63-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 22.40 Uhr am Kreisverkehr an der Hermann-Lamprecht-Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Beim Verlassen des Kreisels erkannten sie einen leichten Schlenker. Dass die Polizisten damit richtig lagen, zeigte die anschließende Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. In der OsteMed Klinik musste der Mann eine Blutprobe angeben.

Drogenfahrt auf der Autobahn

Tiste/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen ist ein 33-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen in Fahrtrichtung Hamburg waren die Beamten gegen 21.45 Uhr auf seinen VW Polo aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Niederländer Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte an, dass der Mann zuvor Marihuana konsumiert haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Einschleichdiebe im Sonnentauweg

Rotenburg. Bei einem Einschleichdiebstahl haben unbekannte Täter am Montagmorgen in einem Mehrparteienhaus am Sonntauweg Geld, Schmuck und Dokumente gestohlen. Zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr betraten die Unbekannten die Wohnung durch die offenstehende Tür zum Schlafzimmer. Während sich die Bewohnerin im angrenzenden Wohnzimmer aufhielt, durchsuchten die Täter im Flur einen Schrank. Dort fanden sie eine orange-schwarze Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen, Führerschein und Bankkarten und einen goldenen Armreif. Damit machten sie sich unerkannt aus dem Staub.

Einbruch in Gärtnerei - Täter bleiben ohne Beute

Rotenburg. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in die Gärtnerei der Rotenburger Werke am Glummweg eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes die Glasscheibe einer Schiebtür aus. In der Gärtnerei suchten die Täter nach Beute. Sie fanden einen Tresor und versuchten ihn gewaltsam zu öffnen. Weil das misslang, blieben die Einbrecher ohne Beute. Den Schaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

