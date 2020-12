Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in leerstehendes Haus ++ Ruhestörung eskaliert ++ Rollerfahrer ohne Lappen ++ Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut ++

Einbruch in leerstehendes Haus

Bremervörde. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein leerstehendes Zweifamilienhaus an der Industriestraße eingedrungen. Mit einem Stein warfen sie zunächst eine Fensterscheibe ein und kletterten dann in das Gebäude. Was die Unbekannten dort wollten, ist unklar. Sie machten sich ohne Beute aus dem Staub.

Ruhestörung eskaliert

Zeven. Am späten Donnerstagabend ist die Zevener Polizei gleich mehrere Male in ein Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort führten Anwohner Beschwerden über die lauten Streitereien ihrer Nachbarn. Da sich die Vorfälle bis nach Mitternacht wiederholten, erteilten die Beamten einer stark alkoholisierten Verursacherin zunächst einen Platzverweis und nahmen sie später sogar in Polizeigewahrsam. Dabei spuckte die 41-Jährige die Beamten an und beleidigte sie. Bis zu ihrer Ausnüchterung blieb die Frau in der Polizeizelle. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rollerfahrer ohne Lappen

Worth. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 37-jährigen Rollerfahrer in Höhe der Einmündung Zwischen den Wasserfuhren gestoppt. Dem Mann war die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden. Daher leiteten die Beamten gegen ihn erneut ein Strafverfahren ein.

Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut

Visselhövede. Wegen des Verdachts relativer Fahruntüchtigkeit musste ein 66-jähriger Autofahrer am Mittwochabend bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Eine Streifenbesatzung der Visselhöveder Polizei hatte den Mann kontrolliert und bei ihm Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Den Mann erwartet ein Bußgeldverfahren.

