POL-ROW: ++ Mittwochnacht im Tennisclub - Einbrecher wurden überrascht ++ Containeraufbruch bei der Betonfabrik ++ Unter Drogen auf dem Elektroroller ++

Mittwochnacht im Tennisclub - Einbrecher wurden überrascht

Rotenburg. Am späten Mittwochabend sind zwei unbekannte Täter im Sportlerheim des Tennisclubs Grün-Weiß Rotenburg (Wümme) am Nobelstedter Weg auf frischer Tat ertappt worden. Sie hatten das Gebäude kurz vor Mitternacht vermutlich durch die offenstehende Terrassentür auf der Rückseite betreten. Noch bevor die Unbekannten das Vereinsgebäude mit dem schon bereitgestellten Diebesgut verlassen konnten, wurden sie von einem Vereinsmitglied überrascht. Ohne Beute flüchteten die beiden Täter in das angrenzende Waldgebiet.

Containeraufbruch bei der Betonfabrik

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter auf dem Gelände einer Betonfabrik an der Rudolf-Diesel-Straße in drei Container eingebrochen. Dazu mussten sie jeweils die Stahltüren aufhebeln. In einem Container fanden sie eine Geldkassette mit Bargeld. Aus den anderen Containern nahmen sie Videotechnik mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweitausend Euro.

Seniorin zwei Mal von Betrügern angerufen

Sittensen. Innerhalb von einer Stunde haben unbekannte Telefonbetrüger gleich zwei Mal versucht, eine 71-jährige Frau aus Sittensen auf unterschiedliche Weise über das Ohr zu hauen. Gegen 12.50 Uhr meldete sich ein unbekannter Anrufer und überraschte die Seniorin mit einem falschen Gewinnversprechen. Nachdem sie eine Bearbeitungsgebühr von eintausend Euro bezahlen würde, könnte sie den Gewinn in Empfang nehmen. Die 71-Jährige beendete das Gespräch. Um 13.35 Uhr kam der nächste Anruf. Diesmal wurde der Ton etwas rauer. Ein angeblicher Mitarbeiter eines Inkassobüros forderte die Frau auf, einen säumigen Betrag von knapp dreitausend Euro zu zahlen. Auch das konnte die Seniorin nicht beeindrucken. Sie beendete erneut das Gespräch.

23-Jähriger bei Unfall verletzt

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 126 zwischen Frankenbostel und Elsdorf ist am Mittwochnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW in den unbefestigten Seitenraum geraten, als er gerade von einem 19-jährigen Autofahrer überholt wurde. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Radfahrer übersehen

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall in der Gnarrenburger Straße ist am Mittwochmorgen ein 12-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 8 Uhr mit seinem Wagen von der Gnarrenburger Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen und dabei den Jungen auf dem Radweg vermutlich übersehen. Der Radler kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eintausend Euro.

Unter Drogen auf dem Elektroroller

Bremervörde. Ein 23-jähriger Mann ist am Mittwochabend in der Neuen Straße unter Rauschgifteinfluss auf einem Elektroroller erwischt worden. Beamte der Bremervörde Polizei hatten ihn gegen 21.30 Uhr gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten sie Anzeichen von Drogenkonsum. Demnach dürfte er unter Marihuana-Einfluss gestanden haben. Bei ihm fand die Polizei Betäubungsmittel und im Hosenbund ein 17 Zentimeter langes Küchenmesser. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Roller und auch das Messer stellten die Beamten sicher.

Auto war nicht versichert

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Mittwochabend eine 29-jährige Autofahrerin erwischt, die mit einem unversicherten Wagen unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug gegen 18.30 Uhr in der Pappelallee. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die Pflichtversicherung des Wagens abgelaufen war. Die Polizei leitete gegen sie und auch gegen den 32-jährigen Halter ein Strafverfahren ein.

Autoscheibe eingeschlagen

Rotenburg. Im Verlauf des Mittwochs haben Unbekannte auf dem hinteren Parkplatz des Amtsgerichtes einen blauen Peugeot beschädigt. Zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr schlugen sie die Heckscheibe des Kleinwagens ein. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Vandalismus am Heimathaus

Selsingen. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte zwei Fensterscheiben des Heimathauses an der Straße Greven Worth eingeworfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einige hundert Euro und bittet unter Telefon 04284/92755-0 um Hinweise.

Neuer Trick von Telefonbetrügern

Gnarrenburg. Telefonbetrüger haben am Mittwochvormittag versucht an das Geld eines 35-jährigen Gnarrenburgers zu kommen. Gegen 10 Uhr meldete sich zunächst eine angebliche Mitarbeiterin einer Bank und später eine angebliche Rechtsanwältin bei dem Mann. Sein Konto werde wegen angeblicher Steuerschulden gesperrt. Die seien aufgrund eines zurückliegenden Geldgewinns entstanden. Die Anwältin benötige rund eintausend Euro für die Anforderung der Unterlagen zur Abwicklung des Sachverhaltes. Der Angerufene ließ sich nicht beirren und zahlte nicht.

