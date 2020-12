Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 83-jähriger stirbt bei Verkehrsunfall ++

RotenburgRotenburg (ots)

83-jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Stemmen. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich K 226 / Fabrikstraße ist am Donnerstagmorgen ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden zum Teil schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 83-jähriger Autofahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Golf von der Fabrikstraße auf die Kreisstraße fahren wollen. Dabei übersah er vermutlich den Ford einer vorfahrtberechtigten, 21 Jahre alten Autofahrerin. Durch die Kollision wurden der Mann im VW und seine 90-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehren mussten die Verletzten aus dem Wrack befreien. Sie kamen anschließend im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Dort erlag der 83-jährige seinen Verletzungen. Auch die Fahrerin des Ford wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus in Buchholz i. d. Nordheide. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.

