POL-ROW: ++ Brand in Elsdorf ++ Verstoß gegen Kontaktbeschränkungen endet im Polizeigewahrsam ++ Fahrten unter Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis ++ Traktorkorso im Nordkreis ++

Rotenburg (ots)

++ Brand in Elsdorf ++

Elsdorf. In den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 04:30 Uhr meldet ein Anwohner den Brand eines Unterstandes für Fahrzeuge im Erlenweg in Elsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein unter dem Unterstand abgestellter Wohnwagen in Brand und brennt vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wird der Unterstand ebenfalls erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mitteleren fünfstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Zeven unter der Rufnummer 04281-93060 entgegen.

++ Verstoß gegen Kontaktbeschränkungen endet im Polizeigewahrsam ++

Rotenburg. Zu einer Ruhestörung in der Hindenburgstraße in Rotenburg wurde die Rotenburger Wache am Samstagabend alarmiert. Mehrere Personen feierten in einer Wohnung und stammten, wie die Streifenwagenbesatzungen dann feststellen mussten, aus mehr als den zulässigen zwei Haushalten. Beim Auflösen der Feier kam ein 18-jähriger Hemsbünder dem Platzverweis der Polizei nicht nach, begann die Beamten zu beleidigen und griff diese dann mit Schlägen und Tritten an. Vier Einsatzkräfte brachten den Hemsbünder dann schließlich zu Boden und führten ihn zur Durchsetzung des Platzverweise einer Gewahrsamszelle zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille weshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnungen.

++ Fahrten unter Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis ++

Scheeßel/Visselhövede/Stuckenborstel. Gleich dreimal stellten Beamte der Rotenburger Wache im Samstagnachtdienst Fahrer unter Drogeneinfluss fest. Zunächst fiel gegen 21:15 Uhr ein 36-jähriger Visselhöveder unter Einfluß von Marihuana im Bereich Auf der Loge in Visselhövede fahrend auf. Gegen 02:00 Uhr kontrollierte eine Streife dann einen VW Passat in Stuckenborstel, der bereits einschlägig bekannte 37-jährige Stuckenborsteler am Steuer fuhr unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte bereits keine Fahrerlaubnis mehr. Letztlich führte ein Verkehrskontrolle Am Meyerhof in Scheeßel zu einer weiteren Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Betäubungsmitteleinfluss. Ein 18-jähriger aus Brockel fuhr seinen Volvo unter dem Einfluss von Marihuana und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

++ Traktorkorso im Nordkreis ++

Landkreise Rotenburg/Stade. Am Samstag versammelten sich diverse Ackerschlepper, u.a. auch durch mitgeführte Transparente erkennbare Landwirte der Interessengemeinschaft "Land schafft Verbindung", in Bremervörde und starteten von dort über Harsefeld und Appensen im Landkreis Stade bis zum Zielort Sittensen. Der Traktorkorso wuchs auf bis zu 170 Fahrzeuge an und erreichte eine Länge von 10 Kilometern. Die Versammlung war zuvor offenbar über soziale Medien angekündigt worden, die Landwirte erhielten an der Strecke Sympathiebekundungen von spalierstehenden Mitbürger:innen.

