Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brennende Gasflasche auf einem Vordach

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven wurde am Donnerstag gegen 08:30Uhr eine brennende Gasflasche auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in die Krumme Straße, war der Feuerschein bereits zu erkennen. Die Gasflasche wurde bei Reparaturarbeiten an einem Vordach benötigt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr kühlte mit Wasser die angrenzende Fassade, um ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Gasflasche gekühlt und die Wohnungen in unmittelbarer Nähe kontrolliert. Durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: HAR



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell