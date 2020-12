Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einbruch in Bahngebäude

TübingenTübingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (18.12.2020) und Sonntagmittag (20.12.2020) in eine DB-Gastronomie am Bahnbetriebswerk eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften der oder die mutmaßlichen Täter sich offenbar über ein Fenster gewaltsam Zugang zur Kantine und durchsuchten wohl anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob von den unbekannten Einbrechern etwas entwendet werden konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellte während seines Dienstbeginns am Sonntagmittag die Beschädigungen fest und alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Nach einer erfolgten Spurensicherung ermittelt diese nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die während des Tatzeitraums Auffälligkeiten im Bereich des Bahnbetriebswerkes an der Europastraße beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

