Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Schlägerei am Esslinger Bahnhof

EsslingenEsslingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist es am gestrigen Mittwochnachmittag (16.12.2020) in der Unterführung des Esslinger Bahnhofs gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 15:45 Uhr zwischen den Männern im Alter von 16 bis 34 Jahren zu einer offenbar zunächst verbalen Streitigkeit, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei stellte die vier Beteiligten Männer unterschiedlicher Nationalitäten noch vor Ort fest. Zwei involvierte 34-Jährige erlitten beim Vorfall jeweils leichte Verletzungen. Beide verzichteten jedoch auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. Die Bundespolizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Yannick Dotzek

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell