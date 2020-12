Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jährige tritt Polizeibeamten

StuttgartStuttgart (ots)

Eine 29-jährige Frau hat am gestrigen Mittwoch (16.12.2020) gegen 13:50 Uhr Widerstand gegen eingesetzte Bundespolizisten im Stuttgarter Hauptbahnhof geleistet und dabei einen der Beamten getreten. Die nigerianische Staatsangehörige und ihr Begleiter waren zuvor durch eine Zugbegleiterin in einem Regionalzug aus Heilbronn ohne erforderlichen Fahrschein angetroffen worden. Zur Feststellung der Identität, der bis dahin unbekannten Frau wurde mit der Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Da die 29-Jährige am Bahnsteig begann umherzuschreien, sich aggressiv verhielt und ihre Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde sie von den Beamten für Folgemaßnahmen zum Bundespolizeirevier verbracht. Während des darauffolgenden Fußweges unterstellte die anhaltend aggressive Frau den Beamten Rassismus, trat einem der Einsatzkräfte gegen das Scheinbein und versuchte auf die stark befahrene Schillerstraße zu rennen, weshalb sie schließlich gefesselt wurde. Während des Vorfalls zog sich einer der Bundespolizisten eine Kratzwunde zu. Die Tatverdächtige blieb unverletzt. Nachdem auf der Dienststelle die Identität der bereits polizeibekannten Frau geklärt werden konnte, wurde sie auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

