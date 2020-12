Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 21-Jähriger festgenommen

StuttgartStuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Sonntagabend (13.12.2020) gegen 23:30 Uhr einen 21-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität des deutschen Staatsangehörigen sollte zuvor durch die Bundespolizisten im Rahmen einer Personenkontrolle am Querbahnsteig überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose junge Mann vom Amtsgericht Heidenheim an der Brenz mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Die Streife nahm den Heranwachsenden daraufhin fest und verbrachte ihn anschließend zur Verbüßung einer Einheitsjugendstrafe von einem Jahr und sieben Monaten in eine Justizvollzugsanstalt.

