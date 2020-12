Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Faustschlag in S-Bahn

Steinsfurt / GrombachSteinsfurt / Grombach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstagabend (10.12.2020) gegen 21:00 Uhr einen 24-jährigen Reisenden in einer S-Bahn zwischen Steinsfurt und Grombach ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der spätere Geschädigte zunächst am Bahnhof Sinsheim in die S-Bahn der Linie S42 zugestiegen und traf hierbei auf einen schlafenden Mann. Um wohl zu verhindern, dass der Schlafende sein Fahrziel verpassen würde, weckte der 24-Jährige ihn, woraufhin ein Gespräch zwischen den beiden Männern entstand. Zwischen den Haltestellen Steinsfurt und Grombach soll der Mann dann plötzlich aufgestanden sein und dem 24-Jährigen offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Angreifer flüchtete nach dem Halt der S-Bahn in Grombach und konnte nicht mehr angetroffen werden. Durch den Vorfall erlitt der Reisende eine blutende Verletzung an der Nase. Der mutmaßliche Täter soll zur Tatzeit mit einer beige-braunen Jacke, einer blauen Jeans, einer dunklen Wollmütze sowie einem blauen Mund-Nasen-Schutz bekleidet gewesen sein. Offenbar befand er sich auf dem Weg nach Heilbronn. Insbesondere die Auswertung der Videosequenzen der tatrelevanten S-Bahn sind der derzeit Gegenstand des ermittelnden Bundespolizeireviers Heilbronn. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

