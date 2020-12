Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Heranwachsender nach Angriffen in Polizeigewahrsam genommen

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am gestrigen Mittwochabend (09.12.2020) in Gewahrsam genommen, nachdem er zusammen mit seinem 18-jährigen Begleiter am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Personen geschlagen und Polizeibeamte bedroht hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 21:00 Uhr offenbar zunächst zwischen den 18 und 19 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und drei Jugendlichen in der Haupthalle des Bahnhofs zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Streitigkeit sollen die beiden Heranwachsenden auf die 15-,15- und 16-jährigen Geschädigten eingeschlagen und sich daraufhin entfernt haben. Unmittelbar nach den Angriffen soll das bereits polizeibekannte Duo zudem aus bislang unbekannten Gründen eine 15-jährige Jugendliche sowie eine 19-jährige Frau im Bereich des Haupteingangs attackiert und geschlagen haben. Alle Geschädigten blieben augenscheinlich unverletzt. Mehrere hierauf alarmierte Streifen der Bundespolizei konnten die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen kurz nach der Tat mithilfe einer Personenbeschreibung in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof vorläufig festnehmen. Während der darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen bespuckte und bedrohte der 19-Jährige die eingesetzten Bundespolizisten unentwegt, weshalb er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Sein 18-jähriger Begleiter wurde nach den Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung und bittet Zeugen sowie eventuelle weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

