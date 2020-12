Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kaffee ins Gesicht geschüttet

UlmUlm (ots)

Als ein Mitarbeiter der DB Sicherheit am gestrigen Dienstagmittag (15.12.2020) einen 54 Jahre alten Mann des Ulmer Hauptbahnhofs verwies, wurde er von diesem beleidigt und mit seinem Heißgetränk beschüttet. Gegen 12:45 Uhr fiel der 54-Jährige zunächst bei der Bahnhofsmission auf, weil er sich dort offenbar weigerte einen geeigneten Mund-Nase-Schutz zu tragen. Als ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und einschritt, beleidigte der deutsche Staatsangehörige mehrfach die Sicherheitskraft, welcher den aggressiven 54-Jährigen schließlich des Bahnhofs verwies. Während des Fußweges in Richtung Ausgang soll der mit 2,3 Promille alkoholisierte Mann dem DB-Mitarbeiter unvermittelt seinen mitgeführten heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet haben. Der Geschädigte, welcher durch den Angriff Rötungen im Gesicht und auf der Brust erlitt, verbrachte den in Ulm wohnhaften Mann daraufhin mit Zwang aus dem Bahnhof. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Ulm nahm den 54-Jährigen im Anschluss vorläufig fest. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

