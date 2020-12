Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In S-Bahn zugeschlagen

Weinsberg / HeilbronnWeinsberg / Heilbronn (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat am gestrigen Donnerstagabend (17.12.2020) gegen 18:20 Uhr einen Reisenden in einer S-Bahn zwischen Heilbronn und Weinsberg geschlagen und dessen Brille beschädigt. Nach derzeitigen Informationen hatte der 38-jährige Fahrgast den 32 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wohl zunächst während der Fahrt in der Linie S4 angesprochen, da dieser offenbar keine Mund-Nase-Bedeckung trug. Unvermittelt soll der Tatverdächtige daraufhin dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dessen Brille zu Bruch ging und es zu einem Gerangel kam. Zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte wurden auf den Sachverhalt aufmerksam, hielten den mit über 1,4 Promille alkoholisierten Mann fest und übergaben ihn am Bahnhof Weinsberg den alarmierten Einsatzkräften des Bundespolizeireviers Heilbronn. Neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung muss der 32-Jährige nun zudem mit einem Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Seit dem 02. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz zur Pandemiebekämpfung weiter und unterstützt damit die Bundesländer. Im bahnpolizeilichen Bereich wird in den Zügen und auf den Bahnhöfen ein verstärktes Augenmerk auf die Intensivierung der Ermahnung von Reisenden zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelegt. Im Zeitraum von Montag (02.11.2020) bis einschließlich Donnerstag (17.12.2020) wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart insgesamt -5105- Personen ohne eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Der ganz überwiegende Teil der ermahnten Reisenden zeigte sich einsichtig. In -54- Fällen informierten die Einsatzkräfte das zuständige Gesundheitsamt, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

