Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Wohngebäude

BremerhavenBremerhaven (ots)

Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde gegen 23:30 Uhr in die Finkenstr. zu einem Zimmerbrand alarmiert. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass es in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte. Erste Löschversuche waren bereits durch die Bewohner unternommen worden, es befanden sich aber beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr im Gebäude. Es wurde von der Feuerwehr ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Entrauchung eingesetzt. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

