POL-S: Geschwindigkeitskontrollen

Polizeibeamte haben am Freitag (27.11.2020) in der Straße Am Kochenhof Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr in Richtung Kräherwald und stellten dabei sieben Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei erlaubten 40 km/h war ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer mutmaßlich mit 110 km/h unterwegs. Ein Beobachtungsposten stellte zudem fünf Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten.

