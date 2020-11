Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall auf der Bundesstraße 10

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 ist am Freitagvormittag (27.11.2020) ein hoher Sachschaden entstanden. Der 39 Jahre alte Autofahrer war gegen 10.40 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein VW offenbar eine Panne hatte. Kurz nach der Neuwirtshauskreuzung fuhr er an den rechten Fahrbahnrand. Noch bevor er aussteigen und ein Warndreieck aufstellen konnte, kollidierte der Ford eines 41-Jährigen mit dem stehenden Pannenfahrzeug. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Ford-Fahrer, der 39-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro. Die Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Bundesstraße in stadteinwärtiger Richtung, sodass es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

