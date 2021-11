Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 07.11.2021

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl aus Pkw

Samstag, 06.11.2021, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 07.11.2021, 01:00 Uhr 38159 Vechelde, Osterfeld

Vermutlich am späten Samstagabend wurden in der Straße Osterfeld in Sierße abgestellte Pkw durch unbekannte Täter angegangen. Hierbei wurden die Seitenscheiben der Pkw zerstört und zum Teil mehrere Gegenstände aus den Innenräumen der Pkw entwendet. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt von etwa 1.500 Euro. Es wurden Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche

Samstag, 06.11.2021, 15:20 Uhr

31234 Edemissen, Moorwinkel

Am Samstagnachmittag befuhr eine 62-jährige aus Edemissen die Gemarkung Voigtholz mit einem Pferdekutschengespann. Dabei scheute unvorhergesehen eines der Zugpferde, wodurch das Gespann kurzzeitig außer Kontrolle geriet, vom Weg abkam und einen Weidezaun durchbrach. Anschließend verfing sich das Kutschengespann in einem Teil des Zaunes. Durch das Unfallgeschehen wurde ein 58-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Das Kutschengespann konnte im Anschluss durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Es erfolgte eine Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei.

