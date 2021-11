POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 06.11.2021

Polizei Salzgitter

Wohnungseinbruchdiebstähle

Freitag, 05.11.2021, 10:30 - 14:30 Uhr

31228 Peine, Reiherkamp

Am Freitag zwischen 10:30 und 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Reiherkamp in Eixe während der Abwesenheit der Bewohner ein, nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Täter entwendeten im Anschluss Schmuck und Bargeld aus dem Einfamilienhaus und entfernten sich anschließend unerkannt.

Freitag, 05.11.2021, 10:15 - 20:30 Uhr

38159 Vechelde, Am Norddoor

Ebenfalls vermutlich in den Nachmittagsstunden des Freitages nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung eines Dreifamilienhauses in der Straße Am Norddoor in Vallstedt aus. Sie drangen hier ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters in die Parterrewohnung ein. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht. Das genaue Diebesgut ist zunächst nicht bekannt. Auch in diesem Fall konnten die Täter sich nach der Tatausführung unerkannt entfernen.

Trunkenheitsfahrt

Freitag, 05.11.2021, 13:50 Uhr

31224 Peine, Heideweg

Am Freitagmittag war ein 56-jähriger Peiner mit seinem Pkw auf dem Heideweg zwischen Essinghausen und Peine unterwegs. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugführers durch eine Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Es wurde eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Samstag, 06.11.2021, 00:05 Uhr

31226 Peine, Feldstraße

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zu Samstag ein 36-jähriger Peiner auf, der mit einem Elektroroller die Feldstraße in Peine befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

