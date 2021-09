Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine 77-jährige Frau aus Hückelhoven wurde am Montag (20. September), gegen 16.45 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Sie hatte beim Einkaufen in einem Discounter an der Ernst-Reuter-Straße ihren Beutel mit der Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. Kurz darauf merkte sie, dass dieser nicht mehr dort hing. Daraufhin suchte sie den Beutel und fand ihn unweit auf dem Gang des Supermarktes liegend auf. Bei Nachschau musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und Personaldokumenten fehlte.

Zu Ihrer Sicherheit rät die Polizei:

- Legen Sie Ihre Wertsachen nie offen in den Einkaufskorb/-wagen. - Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt - auch nicht für einen kurzen Moment. - Tragen Sie Ihre Tasche mit dem Reißverschluss zum Körper und Umhängetaschen quer über der Brust. - Nutzen Sie nach Möglichkeit Brustbeutel oder Gürteltaschen. - Achten Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen auf Ihre Wertsachen, z.B. im Supermarkt oder in Bus und Bahn. - Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, zeigen Sie den Vorfall in jedem Fall an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell